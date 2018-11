Dizi aşkı gerçek oldu!

'Erkenci Kuş' dizisinde iki aşığı oynayan ve sevgili oldukları konuşulan Demet Özdemir ve Can Yaman önceki gece birlikte görüntülendi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Star TV ekranlarının sevilen aşk dizisi 'Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, önceki akşam dizinin senaristi Aslı Zengin'in doğum günü partisine katıldı. İkilinin samimi halleri haklarında çıkan aşk dedikodularını güçlendirdi.

DEMET'İN YANAĞINDAN MAKAS ALDI

Demet Özdemir ve Can Yaman, burada samimi halleriyle dikkat çekerken Can Yaman'ın bir ara Demet Özdemir'in yanağından makas aldığı görüldü.

ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

İkili, Yıldız Tilbe'nin 'El Adamı' şarkısı eşliğinde romantik anlar yaşadı. Müziğin ritmine kendini kaptıran Can Yaman sahneye çıkarak Mert Davran ile birlikte 'Ele Güne Karşı' şarkısını seslendirdi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE PANİK OLDULAR

Eğlence sonrası Demet Özdemir ve Can Yaman, önden arkadaşlarını göndererek kapıda gazetecilerin olup olmadığı kontrol ettirdi. Biraz bekledikten sonra mekandan birlikte çıkan Can Yaman ve Demet Özdemir flaşlar patlayınca kısa süreli panik yaşadı. İkili 'doğum günü vardı, ona geldik" açıklamasını yaptı.

AYNI TAKSİDE BULUŞTULAR

Yaşadıkları paniği üzerlerinden atamayan Demet Özdemir ve Can Yaman, bir süre taksinin gelmesini bekledi. Demet Özdemir gelen ilk taksiye binerken Can Yaman onu izledi. Mekan önünden farklı taksilerle ayrılan Demet Özdemir ve Can Yaman, bir süre sonra buluşup aynı taksiyle yollarına devam etti.

"SEÇKİN'LE AYRILIK SEBEBİ CAN DEĞİL"

Daha önce Seçkin Özdemir'le aşk yaşayan Demet Özdemir'in ayrılık nedeni olarak partneri Can Yaman'la olan yakınlaşması olduğu iddia edilmişti. Demet Özdemir, "Seçkin Bey'le ayrılık nedeniniz Can Bey mi?" sorusu üzerine "Ne alaka… Olur, mu öyle şey?" yanıtını vermişti.