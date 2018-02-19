Dizi aşkı gerçek olunca ayrıldılar!

Hande Doğandemir, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde oynayan sevgilisi Mert Fırat'ı rol arkadaşı Gökçe Bahadır'dan kıskandı. Doğandemir, daha fazla dayanamayıp sevgilisini terk etti.

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat'la Hande Doğandemir'in 1 yıllık aşkı Gökçe Bahadır yüzünden bitti. Bahadır'la aynı dizide rol alan Fırat'ın güzel oyuncuyla yakınlaştığı iddiası Hande Doğandemir'i çileden çıkardı.

Efe Duru ile 1 yıllık ilişkisini bitiren Bahadır'ın rol arkadaşıyla yakınlaşması Doğandemir'in canını sıktı.

Rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıran Fırat ile Bahadır'ın samimi sahneleri de güzel oyuncunun öfkesine tuz biber oldu.

İkilinin set dışında da görüştüğünü öğrenen güzel oyuncu, bunun üzerine resti çekti.

Hande Doğandemir'in Mert Fırat'la arasının açılmasına neden olan bir diğer neden de yakışıklı oyuncunun Bahadır'la dizi setinde baş başa yemek yiyip dinlenme vakitlerini de onunla karavanda geçirmesi...