Dizi setinde kriz!

Bizim Hikaye dizi setinde Hazal Kaya ve Burak Deniz arasında kriz çıktı iddiası

İddiaya göre; Hazal Kaya’nın 7 Şubat’taki düğününden sonra tartışıp küsen ikili sette ortak sahneleri dışında bir araya gelmemeye özen gösteriyor. Aralarındaki gerginliğin sete yansıdığı, ekibin ‘Hazalcılar’ ve ‘Burakçılar’ diye iki gruba ayrıldığı konuşuluyor.

Bizim Hikaye’de 53 bölüm boyunca ‘Tülay' karakterini oynayan Nesrin Cavadzade'nin de diziden yaşanan gerginlikten dolayı ayrıldığı söylenmişti.

Nesrin Cavadzade diziyi neden bıraktığını açıklamak istememişti.