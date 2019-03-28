'Dizi setlerine dönmeyeceğim'
'Dizi setlerine dönmeyeceğim'
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Bergüzar Korel, “Tiyatroya dönmek harika bir şey. Tek kişilik bir oyunda sahne alacağım. Dizi setleri beni çok yordu, dönmeyeceğim"dedi
Yaklaşık 15 yıl sonra tiyatro sahnesine döneceği için heyecanlı olduğunu belirten Bergüzar Korel, “Tiyatroya dönmek harika bir şey. Tek kişilik bir oyunda sahne alacağım. Dizi setleri beni çok yordu, dönmeyeceğim. Bu şekilde hayatımdan çok memnunum. Aileme, arkadaşlarıma zaman ayırabiliyorum” şeklinde konuştu.
Etiketler : Bergüzar Korel
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