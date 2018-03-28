Dizide pes dedirten hata!

Osmanlı'ya metal kaşık kültürü çok sonradan gelmesine rağmen, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Çandarlı Halil Paşa'nın yemek yerken metal kaşık kullanması dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, birbirinden usta isimler rol alıyor. Ancak pahalı bir prodüksiyon olmasına rağmen, dizideki mantık hataları ekran başındaki izleyicilere pes dedirtiyor.

METAL KAŞIK KULLANILDI

Dizinin dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde de Çandarlı Halil Paşa'nın kızlarıyla yemek yediği sahnede metal kaşık kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

"EN İYİ İHTİMALLE TAHTA KAŞIK KULLANILIYORDU"