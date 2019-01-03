Diziden kovulabilir!

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde ekranın sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun dizideki rolünü kaybedebileceğini yazdı.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümü için sahnede boy gösteren ancak oynadığı dizinin yapımcılarının tavsiyesi üzerine şarkı söylediği anları televizyona yansımayan oyuncu İrem Helvacıoğlu hakkında flaş bir yazı kaleme alındı. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde ekranın sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu hakkında flaş sözlere yer verdi.

''Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun sosyal medyasından yaptığı şu paylaşım, yapımcısıyla köprüleri attığının göstergesi.

İşte Helvacıoğlu'nun oyuncu olarak yıldızını parlatan dizinin yapımcısı için yazdıkları:

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e büyük bir mutlulukla katılarak ilk kez sahnede şarkı söyleme deneyimi yaşadım çok eğlendim ve keyif aldım. Sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm programda bana ait bölümün gösterilmemesi yönünde bir karar almak zorunda kaldım. Çünkü 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yapımcı şirketi hayat verdiğim Nefes karakterinin gereği gibi korunabilmesi ve hissettiklerini daha iyi aktarabilmem amacıyla muvafakat etmediğini, çekimde yer aldıktan sonra bildirdi.''

'Dizi karakterlerini korumak yapımcıdan önce oyuncuya düşmez mi?' tartışmasını bir yana bırakın, bu iş nasıl oldu da bu noktaya geldi?

'O SES TÜRKİYE'YE BİZE DANIŞMADAN BAŞVURDU'

Projenin yapımcısı Osman Sınav'ı aradım. Söyledikleri Helvacıoğlu ile aralarındaki gerilimi net bir şekilde ortaya koydu:

'Sosyal medyada yaptığı açıklamada yapımcısından üçüncü şahıs gibi bahseden Helvacıoğlu, 'O Ses Türkiye'ye bize danışmadan başvurdu. Menajeri prodüksiyon ekibini arayıp dizinin şarkılarından birini söylemek için izin istedi. Şarkıdan önce kanala sorun bakalım izin veriyorlar mı dedim? Kanalın izin vermediği bildirilmesine rağmen çekimlere katılıp, şarkı söyleyince aramızdaki sözleşme gereğince kendisine ve TV8'e ihtarname yolladık.'

Yapımcıyla oyuncu arasındaki bu restleşmeden sonra ne olur?

Şayet Helvacıoğlu, bu saatten sonra yapımcısıyla uzlaşmaya yanaşmazsa 'Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği Nefes'in ömrü uzun olmaz.''