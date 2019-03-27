"Dobra konuştum, Hülya bozuldu"

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz akşam şarkıcı Hülya Avşar ile bir araya gelip yemek yedi. İkilinin paylaştığı esprili video büyük ilgi gördü.

Hülya Avşar, Instagram hesabı üzerinden esprili bir paylaşıma imza attı. Büyük ilgi gören videoda; Avşar'ın "Biz yine birbirimize girmiş vaziyetteyiz" sözlerine, Ilıcalı "Alakası yok, çok iyi anlaşıyoruz" cevabını veriyor.

Bir iş yemeği yedikleri anlaşılan ikiliden Acun Ilıcalı’nın, "Şimdiye kadar Hülya'yı kırmamak için elimden geleni yaptım. Bugün daha dobra bir konuşma oldu. O yüzden bozuldu biraz" şeklindeki esprisi dikkat çekiyor.