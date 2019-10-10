DOĞAN CAMİASI YASTA!

Doğan Türk Birliği Akademisi, akademi öğrencisi Cengiz Eminoğlu'nu küçük yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Cengiz'i zamansız kaybetmenin yasını yaşayan Doğan Türk Birliği Akademisinden yapılan açıklamada; "Doğan Türk Birliği Akademisi olarak seni yaşama karşı vermiş olduğun mücadelen, hırsın, arkadaşlarınla kurmuş olduğun iyi ilişkiler ve en önemlisi her zaman gülen o masum yüzünle hatırlayacağız." ifadeleri kullanıldı.



