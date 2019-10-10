Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DOĞAN CAMİASI YASTA!
DOĞAN CAMİASI YASTA!

DOĞAN CAMİASI YASTA!

Acı kayıp!

A+A-

Doğan Türk Birliği Akademisi, akademi öğrencisi Cengiz Eminoğlu'nu küçük yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Cengiz'i zamansız kaybetmenin yasını yaşayan Doğan Türk Birliği Akademisinden yapılan açıklamada; "Doğan Türk Birliği Akademisi olarak seni yaşama karşı vermiş olduğun mücadelen, hırsın, arkadaşlarınla kurmuş olduğun iyi ilişkiler ve en önemlisi her zaman gülen o masum yüzünle hatırlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.