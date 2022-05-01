Doğduğu veterinerdeki odaya kimse alınmıyor! Kıyamet alameti olarak görülüyor, sakallı ejder panik yarattı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir veterinerde çift başlı sakallı ejder doğdu. Bu tür hayvanların artması, kıyamet alameti olarak görülüyor. Çift başlı sakallı ejder, şu anda korumaya alındı.

Dünya genelinde son zamanlarda çift başlı hayvanlarda artış görülmeye başlandı. Amerika'dan gelen haberise duyanları adeta buz kestirdi.

ÇİFT BAŞLI SAKALLI EJDER DOĞDU

ABD'deki bir veterinerde sakallı ejder doğdu. Sakallı ejderin ayrıca çift başlı olması da görenleri hayrete düşürdü. Hemen korumaya alınan hayvanın tedavisi devam ediyor. Ayrıca doğduğu odaya da kimse alınmıyor.

KIYAMET ALAMETİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Anadolu'nun birçok yerinde çift başlı koyun, tavuk doğumlarına şahit olmak mümkün. Bu doğumlar, geniş bir çevre tarafından kıyamet alameti olarak adlandırılıyor. Son olarak dünyaya gelen çift başlı ve sakallı ejder de kıyamet alametinin güçlü örneklerinden biri olarak görülmeye başlandı.

İşte çift başlı ve sakallı ejderin fotoğrafları:

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