DOĞU 9 AY HAPİS YATACAK!

Suçlu bulundu!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 18 gram bonzai ithal ve verme suçundan yargılanan Cem Derviş Doğu, suçlu bulundu

Emine UYSAL

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 18 gram bonzai ithal ve verme suçundan yargılanan Cem Derviş Doğu, suçlu bulunarak 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal, tasarruf ve verme" suçlamalarıyla itham edilen sanık, suçlamaları kabul etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Güran, Yargıç Gökan Asafoğulları ve Yargıç Meltem Dündar'ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Aliye Özçınar ve Avukat Enver Öztürk hazır bulundu.

Savcı Aliye Özçınar, Cem Derviş Doğu’nun, 30 Eylül tarihinde alınan ihbar üzerine evinde yapılan aramada, salon bölümünde, şeffaf naylon içerisinde, 9 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde, bir adet uyuşturucu hap, elle sarılı tütünle karışık içinde uyuşturucu olan sarma sigara, uyuşturucu madde satışından kazanılan bin TL nakit para bulunarak emare alındığını aktarmıştı.

Özçınar, Cem Derviş Doğu’nun, maddeleri, 24 Eylül’de, Güney Kıbrıs’tan Hakan Murat Şatıroğlu’ndan 9 gram olarak aldığını ve 6 gramını tespit edilemeyen kişilere sattığının tespit edildiğini belirtmişti.

Savcı Aliye Özçınar, sanığın askıda üç ayrı uyuşturucu davası olduğuna dikkat çekti. Özçınar ayrıca sanığın, 2014 yılında uyuşturucu alma ve tasarruf suçundan 100 TL para cezası, 13 Nisan 2015’te uyuşturucu madde verme suçundan bir ay hapis cezası ve 25 Ağustos 2015 tarihinde uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldığını kaydetmişti.

Dava kararını açıklayan Başkan Ömer Güran, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Başkan Ömer Güran, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek, bu tür suçlara hoşgörü ile yaklaşılamayacağına vurgu yaptı.

Güran, Denetimli Serbestlik Yasası’nda uyuşturucu miktarı sınırı olmasından ötürü, sanığın bu yasadan faydalanmasının mümkün olmadığına işaret etti.

Güran, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığı oybirliği ile 9 ay hapis ceza verdiklerini açıkladı.

Kıbrıs Gazetesi