Doğum günü şerefine 'internetteki ilk çıplak fotoğraf'ını paylaştı

Şarkıcı Camila Cabello sosyal medya hesabından 23. doğum günü şerefine esprili bir paylaşımda bulundu ve takipçilerini bebeklik dönemine götürdü.

“Birkaç saat içerisinde 23 yaşında olacağım ve bu nedenle de internetteki ilk çıplak paylaşımımı sizlerin beğenisine sunuyorum” şeklinde bir paylaşıma imza atan Camila Cabello, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Üzerinde mavi bir battaniye ile yatakta yatarken görülen bebek Camila kısa süre içerisinde 2 milyonu geçen bir beğeni aldı. Ayrıca genç şarkıcının birlikte çalıştığı müzisyenler de Camila’nın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi ve onun yaptığı paylaşım üzerinden iyi dileklerini iletti.