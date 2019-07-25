Doğum kilolarından eser kalmadı...

Oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikâh masasına oturmuş; geçen yıl da kızı Mihran Ela'yı dünyaya getirmişti.

Hamileliği süresince 30 kilo alan Şükran Ovalı eridi. Mayolu fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Şükran Ovalı'nın fit haline beğeni yağdı.

30 KİLO VERDİ

Şükran Ovalı, doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğu yönündeki sorulara "Hep bebekleyim, evde kendim bakıyorum, öyle istedim. 30 kilo aldım, hiç önemsemedim ama şimdi verdim. Ben de inanamadım buna ama o kadar çok peşinden koşuyorsun ki bir de emzirdiğim için çabuk gitti fazlalıklar" diyerek cevap vermişti.