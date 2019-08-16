Doğum kilolarını veremeyince...

Bodrum tatili dönüşü Fahriye Evcen,oğlu Karan ve Burak Özçivit ile İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Doğum kilolarını veremeyen Evcen'e hakarete varan yorumlar yapıldı.

Fahriye Evcen'in son fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun kilolarıyla dalga geçti. Yaşananlar üzerine 2. Sayfa programı #fahriyeçokgüzelsin hashtag'i ile ünlü oyuncuya destek kampanyası başlattı.

Fahriye Evcen, hakarete varan yorumlara sosyal medya hesabından tek cümle ile cevap verdi: Her anne, her kadın çok güzeldir!