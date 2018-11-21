Doğum sonrası bu bilgiler çok işinize yarayacak!

Lohusalık döneminde anne sütünü artıran besinler nelerdir? Anneler emzirme sürecinde nasıl beslenmelidir? Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, lohusa annelere önerilerde bulunuyor. Yeni doğan bebek için en ideal besin, anne sütüdür. Anne sütü; en doğal ve taze besindir. Kolay sindirilir. Anneyle bebeğin özel bir sevgi bağı kurmasını sağlar ama bazen annenin sütü bebeğe yeterli gelmeyebilir. Bu dönemde anneler, beslenmelerine dikkat ederek sütün miktar ve kalitesini artırabilirler.

YENİ ANNELER NASIL BESLENMELİ?

Emzirirken salgılanan süt, annenin aldığı besinlerin bir ürünüdür. Süt için gerekli olan besinler, annenin kendi gereksinimlerine ek sayılmalıdır. Bu nedenle, gebelikte olduğu gibi emzirirken beslenmenin de iki amacı vardır. Bunlar; annenin besin depolarını dengede tutarak sağlığını korumak ve salgılanan sütün yeterliliğini ve verimliliğini artırmak, dolayısıyla da bebeğin normal büyümesi ve gelişmesini sağlamaktır. İşte anne adaylarına o öneriler:

• Sıvı alımı günde ortalama 3 litre (10-12 su bardağı) kadar olmalı ve özellikle hafif ve doğal içecekler (su, ıhlamur, nane, papatya gibi bitki çayları, az şekerli komposto ve limonata, meyve suları, süt vb.) tercih edilmelidir.

• Kalsiyum yönünden zengin olan süt, yoğurt ve peynir günlük düzenli olarak tüketilmelidir. (Günde en az 2-3 su bardağı süt veya yoğurt veya 2 dilim peynir)

• Protein yönünden zengin olduğundan haftada 3-4 adet yumurta, her gün et, tavuk, balık, köfte, etli sebze yemeği veya kurubaklagil tüketilmelidir.

• Yemeklerin içerdiği demirin vücutta daha iyi emilmesi için yemeklerle beraber maydanoz, yeşilbiber, portakal, mandalina, domates gibi C vitamininden zengin olan sebze ve meyveler yenmelidir.

• Her gün mutlaka 3 porsiyon meyve, 7-8 kaşık sebze, her öğünde salata tüketilmelidir.





GAZ YAPAN YİYECEKLERE DİKKAT

Yeni anneler doğumdan sonra 5-7 hafta, bağırsak fonksiyonları normale geri dönene kadar gaz yapıcı besinlere dikkat ederek beslenmelidir. Gaz yapan yiyecekler şöyle sıralanabilir:

• Çiğ sebzeler (özellikle kırmızı lahana, turp, salatalık, soğan)

• Meyveler (özellikle portakal, mandalina, greyfurt, üzüm, karpuz, vişne, erik)

• Karnabahar, pırasa, brokoli, Brüksel lahanası, lahana gibi pişmiş sebzeler

• Bezelye, kuru fasulye, nohut, barbunya gibi kurubaklagiller

• Bulgur, yarma • Ezogelin çorbası, mercimek çorbası

• Asitli ve soğuk içecekler

• Süt, yoğurt, ayran, cacık Emzirme döneminde beslenmenize ne kadar dikkat ederseniz sütünüz iyi gelir, bebeğiniz sağlıklı büyür. Altıncı aydan sonra anne sütü tek başına yeterli değildir. Bu ayda ek besinlere başlanmalıdır. Anne sütünü ek besinlerle birlikte bebeğinize 1,5 yaşına kadar verebilirsiniz.

ESKİ KİLONUZA DÖNMEK İÇİN ACELE ETMEYİN

Anneler eski vücut ağırlıklarına dönmek için acele etmemelilerdir. Bu süre 6 ay ya da daha fazla sürebilir. Bebeğinizi emziriyorsanız eski formunuza daha kolay dönebilirsiniz. Gebelik sırasında önerilenden fazla kilo aldıysanız her ay iki kilo kaybetmeniz normaldir. Ayda iki kilodan fazla ağırlık kaybı doğru değildir. Lohusalar, zayıflama diyeti uygulamamalıdır. Ancak unlu, yağlı ve şekerli besinleri aşırı yememeye dikkat edilmelidir.



