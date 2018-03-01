DOĞUMU GECİKİNCE PANİKLEDİ

Çocuğunuzun dünyaya gelmesi tecrübe edebileceğiniz en heyecan verici şeylerdendir. Doğumda komplikasyon oluşursa heyecanın yerini kaygı alabiliyor.

31 yaşındaki Rus anne adayı, hamileliği süresince doktorlara inanmadığı için hiç muayeneye gitmedi.

Kadının doğum tarihi gecikince endişelenmeye başladı ve sonunda doktora görünmeye karar verdi. Doktorlar inanılmaz bir manzarayla karşılaştılar.

Geçtiğimiz sene Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde yaşayan bir anne adayı acilen hastaneye geldi.

Kadın hastanelere güvenmediğinden hamileliği boyunca doktora görünmedi.

Hamileliği 41. haftaya kadar uzayınca sonunda doktora görünmeye karar verdi.

Doktorlar ultrasonda tuhaf bir görüntüyle karşılaştı.

Bebek rahimde değil karın boşluğundaydı! Bu tür gebeliklere dış gebelik deniyor.

Son derece nadir görülen dış gebeliğin görülme sıklığı %2-3 aralığında. Normalde dış gebelik döl yatağında oluşsa da bu sefer karın boşluğuna kaymış.

Keşfin ardından kadın hemen operasyona alındı. Hem bebek hem de anne için oldukça riskli bir operasyondu. Dış gebelik doğumu esnasında gerçekleşen komplikasyonlar nedeniyle anne ve bebeğin ikisinin de hayatta kalma olasılığı son derece düşüktü.

Bebek sadece sezaryen yöntemiyle dünyaya getirilebilirdi. Plasentayı çıkarmak kan kaybına neden olacağından sezaryen bile çok riskliydi.

İki saati aşkın süre doktorlar operasyon gerçekleştirdi.

Neyse ki operasyon başarılı geçti.

Bebek dünyaya geldikten sonra hemen nefes almaya başladı. Dört kilodan fazlaydı!

Bütün risklere rağmen bebek mucizevi şekilde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Uzmanlara göre bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelme şansı 625 milyonda 1’miş!

Kızıyla gurur duyan anne, ona ‘galip’ anlamına gelen Veronika adını verdi.

Anne bir dahaki sefere hamile olduğunda kesinlikle doktora görüneceğini de ekledi.

Başarılı cerrahlar sayesinde minik kızın durumu şimdi gayet iyi!