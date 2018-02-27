"DOĞUŞ DERYA BANA HAKARET ETTİ!"

Rahme Çiftçioğlu

Töre, bugün Azerilerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesinin yıldönümü olduğunu, her yıl “Hocalı Katliamını” Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayla kınadığını anımsattı.

Atlılar, Muratağa, Sandallar, Taşkent köylerinde Kıbrıslı Türklere yapılanların da soykırım olduğunu belirten Töre, buradaki şehitleri anmak için devlet töreni düzenlenesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin savaş nedeniyle yaşadığı sıkıntıları aktaran Zorlu Töre, Kıbrıs’ta barış ortamının 1974 Barış Harekatı ile oluştuğunu kaydetti, “Etrafımızda neler olduğunu bilmemiz lazım” dedi.

Türkiye’nin Afrin operasyonunu “işgal”, KKTC’nin kurulmasını “ayağa sıkılan kurşun” olarak gören milletvekilleri olduğunu ifade eden Töre, Meclisin halkın aynası olduğunu belirterek, milletvekillerinin bunun sorumluluğuyla hareket etmesini istedi.

Töre, “Ben bugüne kadar kimseye hakaret etmedim, fiziksel saldırıda bulunmadım” diyerek milletvekili Doğuş Derya’nın kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Töre’nin konuşmasının ardından Genel Kurul çalışmalarını tamamladı.