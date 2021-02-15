Doğuş Derya:''Sosyal medyada daha çok like alacaksınız diye bu konuları meze etmeyin lütfen''

CTP Milletvekili Doğuş Derya sosyal medya hesabından yerel ve temaslı vaka mesleki dağılım tablosu ile ilgili yapılan yorumları eleştirdi.

Doğuş Derya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

ESPİRİ YAPMADAN ÖNCE COVİD'E EN ÇOK YAKALANAN GRUP NİYE EV KADINLARI OLARAK ÇIKIYOR HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

YEREL VE TEMASLI VAKA MESLEK DAĞLIMI başlığıyla yayınlanan tabloda Covid-19'a yakalanmış olanlarda ilk sırada "Ev kadınlarının" bulunmasının sosyal medyada birçok düşüncesiz yoruma malzeme edildiğini üzülerek gördüm. Bu yorumlar içinde kadınların "kahve muhabbeti yaptığı", "gomuşuculuk oynadığı", "evde durmayı beceremediği" gibi ifadeler var. Tüm iyi niyetimle ve samimiyetle bu yorumları yapan arkadaşlara diyeceğim şu:

1) Hiç düşündünüz mü? Meslek dağılımı veren bu tablo insanların nasıl enfekte olduğunu göstermiyor. Ortaya koyulan rakamların sadece kapanma döneminde oluşan rakamlar olmadığı aşikar. Belki ev kadınları içinde kahve içerken de enfekte olmuş olanlar olabilir ama bu rakamın bu kadar yüksek olması meselenin "gomşuculuk oynarken" olmadığını gösteriyor bence.

Niye mi?

2) Hiç düşündünüz mü? Ev işçisi olarak çalışan, özellikle de evlere temizliğe giden veya gündelikçi olarak başka işlerde çalışan kadınların çoğu sosyal güvenlik sistemi dışında oldukları için enfekte olduğunda "mesleğin ne?" sorusuna kaçak ya da suçlu duruma düşmemek için "ev kadını" diyor olabilir. Bu insanların uyruğu ne? KKTC vatandaşı mı yoksa ülkeye gelen gariban yabancı insanlar mı bilmiyoruz. Bu veri paylaşılmamış. Sizin espiri yaptığınız konu benim gözlerimi doldurdu, vicdanınız sızlasın biraz.

3) Hiç düşündünüz mü? Ev kadınları bütün ailenin bakım yükünü çeken, temizliği yapan, çamaşırı yıkayan, yemeği pişiren, alışverişi yapan insanlar. Birçok ailede hala gelini -damadı- torunu torbası ev kadınlarının pişirdiği öğlen yemeklerinde buluşuyor. Bütün aile üyeleri dışarda dolaştıktan sonra eve geldiğinde onlara hizmet sunan insanlar ev kadınları. Tatili, izni, sosyal sigortası, emekliliği olmayan bir iş yapıyorlar. Hani EVHANIMI olarak yazılmış ya... Kimse bütün aileye 7/24 bedava hizmet vererek HANIM'lık yaşayamıyor canım. O yüzden bu angarya işi yapan meslek grubunun adı Evkadınları'dır.

Veriler sağlıklı ve detaylı paylaşılsa belki de altından bir insanlık dramı çıkacak, sosyal medyada daha çok like alacaksınız diye bu konuları meze etmeyin lütfen.