Doğuştan geliyor... Ölüm oranı %50!

Bir doğum kusuru olan Diyafragmatik fıtık hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Diyafragmatik fıtık nedir? Diyafragmatik fıtık nedenleri ve tedavisi...

Diyafragmatik fıtık hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Peki, Diyafragmatik fıtık nedir?

DİYAFRAGMATİK FITIK NEDİR?

Diyafram, göğüs ve karın boşlukları arasında kubbe şeklinde bir kas bariyerdir. Kalbinizi ve akciğerlerinizi karın organlarınızdan (mide, bağırsaklar, dalak ve karaciğer) ayırır.

Karın organlarınızdan bir veya daha fazlası diyaframdaki bir defekt (açıklıktan) ile göğsünüze yukarı doğru hareket ettiğinde diyafragma fıtığı ortaya çıkar. Bu tür bir kusur doğumsal ya da sonradan edinilebilir. Her zaman tıbbi bir acil durumdur ve düzeltilmesi için acil cerrahi müdahale gerekir.

DİYAFRAGMATİK FITIK NEDENLERİ

Diyafragmatik fıtık nadir görülen bir defekttir(kusur). Bebek anne karnında gelişirken oluşur. Diyafram tam olarak gelişmemiş olduğundan, mide, ince bağırsak, dalak, karaciğerin bir kısmı ve böbrek gibi organlar göğüs boşluğunun bir bölümüne yerleşebilir.

CDH en sık diyaframın sadece bir tarafını içerir. Sol tarafta daha sık görülür. Genellikle, bölgedeki akciğer dokusu ve kan damarları da normal şekilde gelişmez. Diyafragma fıtığının az gelişmiş akciğer dokusuna ve kan damarlarına veya başka yollara neden olup olmadığı açık değildir.

DİYAFRAGMATİK FITIK TEDAVİSİ

Hem doğuştan hem de edinilmiş diyafragmatik fıtık tipik olarak acil cerrahi müdahale gerektirir. Karın organlarını göğsünden çıkarmak ve tekrar karın bölgelerine yerleştirmek için cerrahi işlem yapılmalıdır. Doğduktan sonraki ilk 3 gün esnasında diyafragmatik fıtık teşhisi konan ve hastalıktan ciddi şekilde etkilenmiş olan bebeklerde, ölüm oranı %50 dir. Bununla beraber, solunum güçlüğü şikayeti olmayan bebeklerin çoğu hayatta kalmayı başarabilir.