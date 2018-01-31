DOKTOR İHMALİNDEN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI!

Lapta’da 2014 yılında trafik kazası geçiren ve taburcu edildiği gün evinde iç kanama sonucu ölen 71 yaşındaki Robert Deeming’in ihmal sonucu öldüğü ortaya çıktı

Devrim DEMİR

Lapta’da 2014 yılında trafik kazası geçiren ve hastaneden taburcu edilmesinin ardından iç kanama neticesinde hayatını kaybeden 71 yaşındaki İngiliz vatandaşı Robert Deeming’in doktor ihmali nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Robert Deeming’in ölümünde ihmali olduğu anlaşılan Doktor Pınar Özgüven, “ölüme sebebiyet” verme suçlamasıyla yargılanacak. Tabipler Birliği ve Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, trafik kazasının gerçekleştiği gün Girne Akçiçek Hastanesi’nde görevli pratisyen hekim Pınar Özgüven’in gerekli muayene ve tetkikleri yapmadan hastayı taburcu ettiği ve aynı gece ilerleyen saatlerde evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Robert Deeming’in kazaya bağlı iç kanama neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

4 yıl sonra tutuklandı

Dört yıl sonra, “İhmal Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme” suçlamasıyla tutuklanan Doktor Pınar Özgüven, dün Girne’de mahkemeye çıkarılarak yargılanıncaya değin teminata bağlandı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Üzeyir Koşer’i tanık olarak dinletti.

Zanlı Pınar Özgüven’in “İhmal Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme” suçundan tutuklu olduğunu belirten polis Çavuşu Üzeyir Koşer, Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde görevli pratisyen hekim Pınar Özgüven’in 23 Temmuz 2014 tarihinde trafik kazası geçiren Robert Deeming’i gerekli muayene ve tetkikleri yapmadan hastaneden taburcu ettiğini ifade etti. Aynı gece evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Deeming’e yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin trafik kazasına bağlı iç kanama olduğunu ifade eden Koşer, Tabipler Birliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Robert Deeming’in, Doktor Pınar Özgüven’in ihmali neticesinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Soruşturma tamamlandı

Zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Üzeyir Koşer, zanlının yargılanmaktan kaçmasını önlemek amacıyla mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı birer kişinin lehinde 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

Havadis