DOKTOR İMZASINI TAKLİT EDEN HEMŞİRE...

İki doktorun imzasını taklit ederek akrabasına hastanede işlem yaptırdığı iddiasıyla tutuklanan Emine Zornalı teminata bağlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde, hastanede görevli bir doktorun imzası ile yakın akrabasını servise yatıran, başka bir doktorun imzasıyla da taburcu ederek resmi evrak sahtelediği ileri sürülen hemşire Emine Zornalı, dün mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Adli Şube’de görevli polis memuru Raif Safa, zanlının, 24 Mart 2017 tarihinde, yeğeni Hüseyin Mehmet Salih’i, hastanede görevli Doktor Aysel Abi’nin izni olmadan imzasını kullanarak dâhiliye servisine yatırdığını ve Doktor Mehmet Artan’ın da imzasını kullanarak hastaneden taburcu ettiğini ifade etti. Zanlının resmi evrak sahteleme ve tedavüle sürme suçunu işlediğini, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Safa, zanlının, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, 2 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 75 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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