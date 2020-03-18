Doktor Öz’den çok konuşulacak karantina tavsiyesi: Bol bol seks yapın

Doktor Mehmet Öz, corona virüsüyle ilgili çarpıcı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Öz, evde kalan çiftlerin gerilimi azaltmak için 'bol bol seks yapmasını' tavsiye etti.

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, corona virüsüyle ilgili gündem yaratan açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde el yıkama tekniğiyle çok konuşulan Öz, bu kez karantinada yapılacaklarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

TMZ’ye konuşan Öz, içeride kalan insanların corona virüsüyle mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı bol bol seks yapmalarını önerdi.

“Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm seks. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi” dedi.

‘DOĞUM PATLAMASI YAŞANACAK’

Dr. Öz, fiziksel teması öneren az sayıda uzmandan biri. Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) sosyal mesafe çerçevesinde insanların birbirinden en az 1.8 metre uzak durması gerektiğini savunuyor.

Öz’ün tavsiyelerine mesafeli yaklaşan uzmanlar da yorumda bulundu. Long Island’da acil servis doktoru Dr. Frederick Davis, salgın sırasında seks konusunun gri bir alan olduğunu söyledi. Davis, “Eğer hiçbir semptom göstermiyorsanız cevap evet. 8-9 ay içinde doğum oranlarında patlama bekliyorum” diye konuştu.

ÖZ’DEN TÜRK BÜKÜLMESİ TEKNİĞİ

Öz, Jimmy Fallon’ın Tonight Show programına katıldığında el yıkama yöntemleriyle gündeme gelmişti. Kapsamlı bir şekilde el yıkanması gerektiğini ve corona virüsüyle mücadele etmek için detaylıca el yıkamanın önemli olduğunu dile getiren Dr. Öz, el yıkama hareketlerine, “Türk bükülmesi” ve “Tony parmağı” gibi isimler verdi.

Dr. Öz, “Elinizi yıkadıktan sonra bir kağıt havlu aracılığıyla musluğu kapatın, kapıyı açın ve çıkın. Eğer elinizi doğru bir şekilde yıkarsanız, corona virüsüne yakalanma riskini yarı yarıya azaltırsınız, bana inanın” demişti.