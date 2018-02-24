DOKTORLAR BEBEK DÜNYAYA GELİNCE İNANAMADILAR

Çocuk sahibi olamıyorsanız bile gelişen teknoloji sayesinde çeşitli yöntemlerle çocuk sahibi olabiliyorsunuz.

Öte yandan henüz çocuk sahibi olmak istemiyorsanız da doğum kontrol hapları kullanabiliyorsunuz. Yine de hamile kalma şansınız var.

Lucy Hellein de sürpriz bir şekilde hamile kalanlardan biri.

Çiftin ikinci çocuğundan sonra Lucy rahim içi araç yerleştirilmesine karar verdi.

Satıcı şirket olan Mirena hamilelik riskinin %1 olduğunu ürünlerinin üzerine eklemişti.

Lucy bir gün doktorunu ziyaret ettiğinde sürpriz bir haber aldı. Hamileydi!

Hamile olsa bile en fazla birkaç haftalık olduğunu düşünüyordu. Ultrasona girince bebeğin 18 haftalık olduğu görüldü.

Doktorlar rahim içi aracı bulamadılar. Başta Lucy doktorların yanıldığını düşündü. Ancak kısa bir süre sonra doktorların haklı olduğu ortaya çıktı.

27 Nisan tarihinde Dexter Tyler sezaryen ile dünyaya geldi. Doktorlar Lucy’nin karnında sadece Dexter’ı değil aynı zamanda rahim içi aracı da buldular!

Anne, Metro’ya “Kaderimizde bu varmış diye düşünüyoruz. Hatta 4 Mayıs’ta dünyaya gelmesi gerekirken daha erken dünyaya geldi” dedi.

Uzmanlara göre rahim içi araç doğru yerleştirilseymiş Lucy hamile kalmayacakmış.

İşte bebeğin rahim içi aracın tutarkenki görüntüsü: