DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI!

41 haftalık hamile anne adayı doktora güvenmediğinden kontrole gitmiyordu. Geçtiğimiz aylarda doktora gittiğinde ise muayene edilince doktorlar bile gördüklerine inanamadılar.

Batı Sibirya’nın Barnaul şehrindeki bir hastaneye ismini vermek istemeyen bir kadın geldi. Hamileliğinin 41. haftasındaydı ve doktorlara güvenmediğinden daha önce hiç kontrollere gitmiyordu.

Ancak bebeğini dünyaya getiremeyince sonunda bir doktordan yardım almaya karar verdi. Doktorlar kadını muayene ettikten sonra herkesin şok olacağı bir tespitte bulundular.

Bebek, kadının rahminde değil karın boşluğundaydı. Doktorlar, kadına dış gebelik tanısı koydular. Dış gebelik, gebelik ürünü olan döllenmiş yumurtanın rahim boşluğu dışında yerleşmesiyle oluşan bir gebelik komplikasyonu. Ayrıca dış gebelikle dünyaya gelen çocuklar maalesef hayata tutunamıyor.

Ancak 2 saat süren zorlu bir operasyonun ardından bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Üstelik bebek 4 kilo ağırlığında sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.