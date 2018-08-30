DOKTORLAR EK MESAİ YAPMAYACAK!

Sağlıkta örgütlü Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), ek mesai yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada, personel eksikliğinden dolayı vardiyalar ve sağlık hizmetlerinin daha fazla aksayacağına işaret edilerek, gerekli tedbirlerin alınmayıp, sağlıktan tasarruf etme yoluna gidildiği eleştirisinde bulunuldu.

Açıklamada, “Tüm bu nedenlerden dolayı hastanelerimizde işler aksayacak, yatan hastalara bile yeterli bakım verilememe durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Uyarıyoruz sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur” denildi.

Üç örgütün ortak açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere hükümet ülkede yaşanan ekonomik krizden çıkış yolunu çalışanların, emekçilerin özlük haklarını budamak ve angarya çalıştırarak gidermekte bulmuştur. Kamuoyuna ek mesai krizi olarak yansıyan sorunu işveren olan devlet yetkilileri gereksiz ve devleti külfete sokan uygulama olarak sunmuşlardır. Sağlıkta örgütlü ve diğer ilgili sendikalarda bunun üzerine ek mesai çalışmama kararı almışlardır. Eğer ek mesaiye ihtiyaç yoksa çalışanlar niye hizmet vermek zorundadır? Ek mesailerin denetlenmesi, gereksiz olanların kısıtlanması başka birşeydir –ki bu anlaşılabilir bir tedbirdir- hizmet verildiği halde kesinti yapılması başka bir şeydir. Sağlık hizmetlerinde nöbet (ek mesai) çalışanların isteği değil, verilen hizmetin özelliği bakımından bir zorunluluktur. Eğer işveren devlet çalışanları mesai dışında bedava çalıştıracaksa da çalışanlar ve sendikaları haliyle tepki koyacak, eylem yapacaktır. Sağlık emekçileri diğer paydaş sendikalarla birlikte ek mesai yapmama kararı almıştır.”

