Doktorlar şaştı kaldı: Tam 156 taş çıktı

Hindistan'da doktorlar akıllara durgunluk veren bir operasyon gerçekleştirdi.

Hindistan’da 50 yaşındaki bir adam hem tıp dünyasının hem de uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

İsmi açıklanmayan hasta karın ve kasık bölgelerinde duyduğu yoğun ağrı ile hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde adamın taş düşürdüğü belirtilirken, röntgen sonuçlarında çok büyük bir yoğunluk görüldü.

Hastayı hemen ameliyat masasına alan doktorlar, ülke tarihinin en büyük taşı çıkarma operasyonuna imza attı. 3 saat süren operasyon sonrasında hastanın vücudundan irili ufaklı 156 taş çıkarıldı.

Preeti Üroloji ve Böbrek Hastanesi’nde görevli Dr. Chandra Mohan, “Hastamızın yaklaşık iki yıldır taş oluşturduğunu tahmin ediyoruz. Fakat hiç semptom göstermemiş. Fakat ani ve şiddetli ağrılar ameliyatı zorunlu hale getirdi. Sağlık durumunu inceledikten sonra büyük çaplı bir operasyon yapmamız gerekti” dedi.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edildiğini söyleyen doktorlar, bu ameliyatın ülke tarihindeki en büyük böbrek taşı ameliyatı olduğunu açıkladı.

sözcü.com.tr