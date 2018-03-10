DOKTORUN TAVSİYESİYLE YULAF EZMESİ YEMEYE BAŞLADI

Güne yulaf ezmesiyle başlamak harika bir fikirdir. Çocukları da küçük yaşta yulaf ezmesine alıştırmak önemlidir.

Bildiğiniz gibi kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Sağlıklı bir kahvaltı gün boyunca size enerji verecek ve abur cubur yemenizi engelleyecektir.

Üstelik içinde barındırdığı protein, vitaminler ve karbonhidratlarla sağlığa çok yararlıdır.

1- Kolesterolü düşürür

Lif içeren yiyeceklerin bizleri tok tuttuğu biliniyor. Bazı lifler diğerlerine oranla daha da faydalı. Örneğin bir lif türü olan beta-glukan kolesterolü düşürmektedir.

Yulafta bolca beta-glukan bulunur.

2- Kalın bağırsak kanserini önler

Yapılan birçok araştırmada her gün yulaf tüketmenin kalın bağırsak kanserine yakalanma riskini ciddi derecede düşürdüğü kanıtlandı.

Araştırmaya 2 milyondan fazla kişi katıldı.

3- Kilo verdirir

American College of Nutrition’ın yaptığı çalışmada, deneye katılanların yarısına kahvaltıda yulaf ezmesi, diğer yarısına da mısır gevreği verildi.

Deneye katılan herkes kahvaltıda 363 kalori aldı. Ancak yulaf ezmesi yiyenler, tok hissettiklerinden ve daha az yemek yeme ihtiyacı duyduklarından daha kolay kilo verdiler.

4- Enerji verir

Karbonhidrat açısından zengin olan yulaf size enerji de verir. Dişlerinizde bulunan enzimler ve sindirim sisteminiz de daha sağlıklı çalışır.

Karbonhidrat kaynağı olmasının yanı sıra yulafta bulunan B ve E vitaminleri sizi hastalıklardan korur.

5- Kalp ve akciğer rahatsızlığından korur

Sağlıklı yağ açısından zengin olan yulaf ezmesi kan hücreleriniz ve dolaşım sisteminiz için de iyidir.

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada her gün düzenli olarak yulaf ezmesi yiyenlerin kalp ve akciğer rahatsızlıklarına yakalanma riskinin daha az olduğu görüldü.

Öte yandan günde 2-3 porsiyon yulaf ezmesi yiyen kadınların, bir porsiyon yulaf ezmesi yiyenlere oranla kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski %30 daha düşükmüş.

6- Bolca protein içerir

Protein, yağ asitleri ve amino asit içeren yulaf ezmesi uzun vadede mısır gevreklerinden çok daha sağlıklıymış.

Bir porsiyon (8 yemek kaşığı) yulaf ezmesiyle günlük protein ihtiyacınızın %15’ini karşılıyorsunuz.

7- Sindirimi düzenler

Lifin, sindirim sistemine yararlı olduğunu bilirsiniz. WebMD’de belirtilenlere göre günde 25-35 gram life ihtiyaç duyuyormuşuz.

Bir porsiyon yulaf lapası günlük lif ihtiyacının %20’sini karşılar.

Lif, sindirim sisteminizi düzenler, kabızı önler ve sizi tok tutar.

8- Cildinize iyi gelir

İltihap önleyici kremlerin yapımında yulaf kullanıldığı biliniyor.

Araştırmacılar, yulafın aynı zamanda egzama ve cilt tahrişine iyi geldiğini belirtiyorlar.

9- Bolca antioksidan içerir

Yulafta bolca antioksidan bulunur. Onlardan biri olan ve sadece yulafta bulunan “avenanthramide” sağlığınıza oldukça yararlıdır. Tansiyonunuzu düzenlerken, kaşınma ve iltihabı da önler.