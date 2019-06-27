DOLABI UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞTİ...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da giyisi dolabını tam teçhizatlı uyuşturucu serasına çeviren ve 7 kök Hintkeneviri bitkisi yetiştiren sanık Enes Kılınç hakkındaki karar dün açıklandı.

Mağusa’da 2018 yılı Ocak ayı içerisinde kalmakta olduğu evin yatak odasındaki giyisi dolabını tam teçhizatlı uyuşturucu serasına çeviren ve 7 kök Hintkeneviri bitkisi yetiştiren sanık Enes Kılınç hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri bitkisi ziraatı” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunan sanık Kılınç, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Tohumları Türkiye’den ithal etmişti

Sanık Enes Kılınç, 2017 yılı içerisinde Türkiye’ye tatile gitmiş ve Türkiye’den içmek için 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde almıştı. Aldığı uyuşturucu maddeyi içeceği sırada uyuşturucunun içindeki tohumları ayıran sanık Kılınç, konu tohumları 2017 yılı Eylül ayı içerisinde KKTC’ye gelirken beraberinde getirmişti. Sanık, akabinde internetten araştırma yaparak gerekli malzemeleri temin etmiş ve giysi dolabı içerisine adeta uyuşturucu serası kurarak 7 adet Hintkeneviri tohumunu 2017 yılı Eylül ayında ekmiş ve bakımını yaparak yetiştirmişti.

2 Ocak 2018 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri sanık Kılınç’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar alması üzerine sanığın kalmakta olduğu eve giderek bir arama yapmıştı. Polis ekipleri yaptığı aramada sanığın yatak odasındaki komodin üzerinde 631 mg ağırlığında kurutulmuş Hintkeneviri bitkisi yaprağı ile giyisi dolabı içerisinde muhtelif boyutlarda 7 kök Hintkeneviri bitkisi tespit etmişti.

Suçlu bulundu

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Enes Kılınç’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın işlemiş olduğu suçların ciddi ve vahim suçlar olduğuna dikkatleri çeken Kır, uyuşturucunun tüm insanlığın sağlık ve sosyal yaşamını engellediğini belirtti. Kır, sanığa hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, sanığı oy birliği ile 7 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.