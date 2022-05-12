Dolar 15,41 liradan, Sterlin 18,80 liradan güne başladı
Dolar 15,41 liradan, Sterlin 18,80 liradan güne başladı
A+A-
KKTC’de serbest piyasada dolar 15,41 liradan, sterlin 18,80 liradan güne başladı.
Serbest piyasada, saat 10.00 itibarıyla 15,30 liradan alınan dolar 15,41 liradan satılıyor. 16,10 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,18 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 18,70 liradan alınıp, 18,80 liradan satılıyor.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.