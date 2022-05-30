Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Dolar 16,43 liradan, sterlin 20,75 liradan haftaya başladı
Dolar 16,43 liradan, sterlin 20,75 liradan haftaya başladı

Dolar 16,43 liradan, sterlin 20,75 liradan haftaya başladı

Dolar 16,43 liradan, sterlin 20,75 liradan haftaya başladı

A+A-

KKTC’de serbest piyasada dolar 16,43 liradan, sterlin 20,75 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada, saat 14.00 itibarıyla 16,34 liradan alınan dolar 16,43 liradan satılıyor. 17,60 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,68 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 20,63 liradan alınıp, 20,75 liradan satılıyor

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.