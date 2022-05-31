Dolar 16,44 liradan, sterlin 20,75 liradan güne başladı
Dolar 16,44 liradan, sterlin 20,75 liradan güne başladı
A+A-
KKTC’de serbest piyasada dolar 16,44 liradan, sterlin 20,75 liradan güne başladı.
Serbest piyasada, saat 10.00 itibarıyla 16,35 liradan alınan dolar 16,44 liradan satılıyor. 17,55 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,66 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 20,60 liradan alınıp, 20,75 liradan satılıyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.