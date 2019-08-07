DOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

Dolar - euro kaç TL? 7 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar bu sabah piyasa açılışında 5,50 TL'nin altından güne başladı...

Dolar/TL, bankalararası piyasada saat 08.55 itibairyle 5,49 civarında işlem görüyor.

TC Merkez Bankası, TÜİK'in açıkladığı temmuz enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Gıda enflasyonundaki yavaşlamanın işlenmemiş gıdaya bağlı sürdüğü belirtilen raporda, "Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, çekirdek göstergelerden B ve C’nin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlenmiştir" dendi.

Euro/TL ise 6,15 civarında işlem görüyor

ABD BORSALARI SERT DÜŞTÜ

Trump’ın "tweet"leri sonrası yeniden ABD-Çin kur savaşlarının başlayacağına yönelik kaygılar Asya ve Avrupa borsaları sonrası Amerikan endekslerini de vurdu. S&P 500 yüzde 3 düşüşle 2 bin 844 bin puandan kapanarak yılın en düşük seviyesine indi. Dow Jones 2.90, Nasdaq 3.47 değer kaybetti. ABD piyasalarının kapanmasının ardından sonra Hazine Bakanlığı Çin'i döviz manipülatörü ilan etti. Çin Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ise Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi.

İki ülke arasında artan gerilimin piyasalardaki risk algısını yükselttiğini belirten uzmanlar, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin arttığını ifade etti.

Ayrıca, Standard & Poor's yaptığı açıklamada Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyeceği belirtildi.