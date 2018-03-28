DOLAR 4 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI!
Dolar 4 liranın üzerini gördü!
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Dolar/TL 4’ün üstüne çıktı. Analistler dolar için artık 3.95 seviyesinin taban bölme olarak anıldığını ifade ediyor
Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 4 liranın üzerini gördü.
Euro/TL de 4,95’in üzerinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise 5,67’den işem görüyor
Uzmanlar, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD’de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL için 3,9650 ve 3,9770 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden uzmanlar, tarihi zirve olan 4,0367’nin önemli direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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