DOLAR 6 AY SONRA İLK KEZ..

Dolar/TL ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından 3,50'nin altına geriledi.

ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında gelmesinin etkisiyle 3,50'nin altına gerileyen dolar/TL saat 15.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 3,4890 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de enflasyon mayısta yüzde 1,9 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2'nin gerisinde kalırken, bu veri Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Piyasa tarafından mayısta değişmesi beklenmeyen perakende satışlar verisi ise yüzde 0,3 azadı.

Veri öncesinde 3,5125 seviyesinde bulunan dolar/TL, açıklanan verilerden sonra 3,4880 ile 16 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün saat 21.00'deki ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, karar sonrası Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarından, yıl sonuna kadarki faiz artırım sürecine ilişkin ipuçlarının aranacağını dile getirdi.