DOLAR 6 LİRANIN ALTINDA!
Dövizde son durum...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? 31 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 6 liranın altında hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar, ABD ile ilişkilere yönelik iyimserlikle dün 6 liranın altına gerilemişti. Kur bugün 5,92 seviyesinde seyrediyor.
TL son birkaç gündür gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar/TL 5.8650'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gördü.
Euro/TL de 6,60 seviyesinde işlem görüyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, 31 Mayıs 2019, dolar ne kadar oldu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.