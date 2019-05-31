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DOLAR 6 LİRANIN ALTINDA!

DOLAR 6 LİRANIN ALTINDA!

Dövizde son durum...

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Dolar - euro kaç TL? 31 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 6 liranın altında hareket ediyor. 

Bankalararası piyasada dolar, ABD ile ilişkilere yönelik iyimserlikle dün 6 liranın altına gerilemişti. Kur bugün 5,92 seviyesinde seyrediyor.

TL son birkaç gündür gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar/TL 5.8650'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gördü.

Euro/TL de 6,60 seviyesinde işlem görüyor. 

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