DOLAR 6 LİRANIN ALTINDA!

Dolar - euro kaç TL? 31 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 6 liranın altında hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar, ABD ile ilişkilere yönelik iyimserlikle dün 6 liranın altına gerilemişti. Kur bugün 5,92 seviyesinde seyrediyor.



TL son birkaç gündür gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar/TL 5.8650'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gördü.



Euro/TL de 6,60 seviyesinde işlem görüyor.