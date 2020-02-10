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DOLAR 6 TL'Yİ AŞTI!

DOLAR 6 TL'Yİ AŞTI!

Dolarda yükseliş!

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Dolar/TL BDDK'nın swap adımının desteğiye Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden bu sabah 5.98'in altında kadar gerileyerek güne başlamıştı. Dolar/TL gün içinde tekrar 6 seviyesini aştı.

BDDK dün para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10’u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. İlgili limit 2018 Ağustos ayından itibaren %25 olarak uygulanıyordu.

Öte yandan bankaların net karında önemli etkisi olan net ücret ve komisyon gelirlerinin sınırlandırılmasının banka hisselerindeki etkisi de bugün piyasada izlenecek.

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