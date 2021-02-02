Dolar 7.20'nin altında! Piyasalarda son durum...

TCMB'nin sıkı para politikasından destek bulan TL, dün temel teknik seviyeyi kırmasının ardından bugün yatay seyrederek dolar karşısında 7.18 ile ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerden işlem gördü.

Dolar/TL TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın sıkı para politikasının uzun süre devam etmesi gerektiği ve faiz indirimi için erken olduğu mesajını vermesinin etkisiyle geçen hafta 200 günlük hareketli ortalamasının altına indi. Dün ise önemli bir teknik seviye olarak görülen 7.24’ün altına inerek yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı.

Dolar/TL dün Türkiye piyasası kapandıktan sonraki dar hacimli işlemlerde 7.1591’e kadar gerileyerek 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları destek paketleri ve küresel ekonomik toparlanmaya yönelik artan iyimserliğin etkisiyle kazanımlarını bugün artırdı.

Geçen hafta küresel riskten kaçışla birlikte dört seans art arda gerileyen Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi art arda ikinci günkü kazanımlarında yüzde 1.25 yükseldi.

İnternet üzerinden toplanarak geçen hafta ABD, Avrupa, Asya’da hisse piyasalarında düşüşe yol açan küçük yatırımcıların hedefinde bu hafta gümüşün olduğu görülüyor.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde dün güne yükselerek başlayan BIST100 endeksinin kritik seviye olan 1489 seviyesini geçtikten sonra 5-22 günlük hareketli ortalamalarına doğru hareket ettiği fakat bu hareketin kalıcı olamadığı ve günü 1492 seviyesinden tamamladığı belirtilerek, “Bugün BIST100 endeksinin tekrar 5-22 günlük hareketli ortalamalarına doğru hareket edebileceğini ve 1503 seviyesinin üzerinde kalıcı olarak kalmasıyla beraber yükseliş hareketinin 1505 seviyesine kadar devam edebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, olası satış baskısında ise 1460 ve 1476 bandında dengelenme olmasını bekliyoruz.” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende şu ifadelere yer verildi:

Türk lirası geçen haftadan bu yana süregelen kazanımlarını devam ettirerek dün yüzde 2’ye yakın değer kazandı ve 7,18 seviyesinin altında işlem gördü.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk enflasyon toplantısında yıl sonu enflasyon hedeflerinin yüzde 9,4 seviyesinde korunduğunu açıklamasının ardından piyasalara verdiği net mesajlar, Türk Lirası’nın diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre çok daha güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor.

2021 sonu enflasyon tahmininin aynı seviyede tutulması sonrasında da sıkı para politikasının devamı beklenebilir. Dolar/TL'nin 200 günlük hareketli ortalamasının 7,32 seviyesinin altında kalınmaya devam edilmesi durumda 7,15-7,10 seviyesi, 7,39'un üstüne çıkılması durumda ise 7,57-7,60 seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadelere yer verildi:

Ons altında yükselişler sınırlı kalıyor. Geçen hafta ABD büyümesinin zayıf gelmesinin ardından atak gelmiş ancak kalıcı olamamıştı.

1860 seviyesinin altına sarkan sarı metalde düşüş devam ederse 1840 desteği gündeme gelebilir. Pozitif kalabilmesi için öncelikle 1860 seviyesi üzerinde tutunması gerekebilir.

sözcü.com.tr