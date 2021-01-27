Dolar 7.40'ın altında tutundu

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın para politikasında uzun süre sıkı duruş söylemi sonrası destek buluyor. Küresel piyasalardaki dalgalı seyri de yansıtıyor. Kur 7.35 seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılar haftanın en önemli iç gündeminin yarın TCMB’nin gerçekleştireceği enflasyon raporu olacağını, enflasyon tahminlerindeki olası yukarı revizyonların ve buna ilişkin söylemlerin takip edileceğini belirtiyorlar.

TCMB’nin yarınki enflasyon raporu öncesi bugün Türkiye’de piyasa kapanışının ardından gerçekleşecek ABD Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.

Küresel piyasalarda Asya borsaları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını açıklayacağı toplantıyı beklerken geriledi. ABD borsası teknoloji hisselerinin vadeli kontratları ise Microsoft’un güçlü açıklanan sonuçlarının ardından yükseldi.

Geçen hafta ABD faizlerindeki yükselişle birlikte gördüğü 7.5’li seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar/TL, küresel piyasalardaki dalgalı seyri yansıtırken genel olarak benzer para birimlerine paralel seyretse de sınırlı pozitif ayrışma da gözleniyor.

Küresel piyasalarda dolar, IMF’in dün 2021 küresel büyüme tahminlerini güncellemesinin ardından salgından toparlanma umutlarıyla beraber riskli para birimleri karşısında geride seyretti.



TCMB geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 17’de sabit tutarken, sıkı duruşu “kararlılıkla uzun bir müddet” sürdüreceğine ve gerekirse “ilave parasal sıkılaşma” yapacağına dikkat çekti.

Bankacılar TCMB’nin yarın gerçekleştireceği enflasyon raporunda önümüzdeki dönem uygulayacağı politikalarının ayrıntılarına ilişkin mesajları takip edecekler.

Enflasyon 2020 yılını yüzde 14.6 seviyesinde tamamlarken, yılın ilk çeyreğinde de enflasyonda yükselişin sürmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyon tahminini bir “ara hedef” olarak ilan etmiş ve para politikasının da bu hedefe ulaşmak için dizayn edileceğini söylemişti. Tahmin, bu hafta güncellenecek.



Piyasanın beklentisi enflasyonun nisan veya mayısta tepe noktasını göreceği, yıl sonunda tek haneye düşemeyeceği, yılı yüzde 11-12 bandında bitireceği yönünde. Piyasalar enflasyon raporunda kendi tahminleri (%11-12) ile TCMB (%9.4) arasındaki farkın nasıl kapanacağını, bunun piyasa fiyatlamalarına etkisini takip edecekler.

'REVİZYONDAN EMİN DEĞİLİZ'

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, 'Yılın ilk günlerinde genellikle fon akımlarının belirlenmesiyle daha net bir risk iştahı görürdük. Bu yıl benzer bir süreç oluşmadı. Bugün Fed tarafından piyasa fiyatlamalarını değiştirecek bir karar beklemiyoruz' dedi ve ekledi: 'TCMB'nin yarın 2021 sonu enflasyon tahminini çift hanenin üzerine revize etmesi gerekecek ancak bu kadar yüksek revizyon yapacağından emin değiliz. Çünkü söylemleri daha iyimser. Bu nedenle TCMB'nin tahminlerini söylemlerini takip ederek enflasyonda piyasa beklentilerinin üzerindeki düşüşü nasıl sağlayacağını, bunun için hangi araçları kullanacağını, yeni faiz artışlarına gidip gitmeyeceğini anlamaya çalışacağız.'

Bankacılar ayrıca dün iş dünyası tarafından yapılan açıklamadaki enflasyonla mücadeleye ilişkin “kuvvetli vurguya” da dikkat çekti. Aynı bankacı “Sadece düşük faiz çağrısı yerine kalıcı düşük faiz için gereken sürecin tüm paydaşlar tarafından bilindiğine dair açıklama piyasayı destekledi” dedi.

Öte yandan dün Reuters’ta yayımlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere, Türkiye piyasalarındaki payını yanlış ekonomi politikalarını gerekçe göstererek son yıllarda sert düşüren yabancı yatırımcılar gelişmekte olan ülke piyasaları genelindeki en büyük geri dönüşlerden birini gerçekleştiriyorlar.

Hazine dün yoğun itfa programını bir miktar rahatlatmak adına bu hafta değişim ihaleleriyle Nisan, Mayıs ve Haziran vadeli yaklaşık 5.5 milyar TL itfayı 8 ve 10 yıl vadeye öteledi.

Öte yandan hafta başında 6.5 milyon doz Sinovac aşısının daha Türkiye’ye ulaşması sonrası piyasalar aşılama sürecinin Türkiye genelinde yayılmasına ilişkin süreci de takip ediyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 329/334 seviyesinde.

BORSA

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi:

BIST100 dün zayıf açılışla test ettiği 1517 seviyesinden tepki yaşadı. Kapanış 1536 seviyesinde gerçekleşti. Endekste sınırlı kalan yükseliş denemelerinin ardından geri çekilmeler de sınırlı durumda.



Gün içi sarkmaya rağmen saatlik periyotta yakın destek bölgesi olarak belirttiğimiz 1525/20 bandı üzerinde kapanışlar devam ederken, endekste bu periyot için 1505 seviyesi altını zayıflama bölgesi olarak değerlendirdiğimizi yineliyoruz.

Bu bant üzerindeki hareketin korunmasını kısa periyotta yukarı yönlü beklentinin devamına yönelik olumlu işaret olarak görmeye devam ediyoruz. Endeksin sınırlı zayıflama eğiliminden kurtulabilmesi için ise 1575 seviyesi üzerinde kapanışı gerekli görüyoruz.

Bu bölge öncesinde 1555 ara direnç olarak düşünülebilir. 1575 direncinin aşılması durumda da 1600/25 seviyesine yönelik yeni bir hareketlenme de mümkün olabilecektir.

BIST100'de 1525/20-1505-1490 destek, 1555-1575-1600-1625 direnç olarak belirtilebilir.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Kurda 8.58 bölgesinden başlayan düşüş ocak ayı başından bu yana 200 günlük ortalamasına takılmış durumda. Parite bu ortalamayı test etse de tepki alımlarıyla karşılaşmakta ve düne kadar bu ortalama altında günlük kapanış gerçekleştirmedi hiç.

Parite dün bu ortalama altına sarktı ve günlük mum kapanışını bu ortalama altına gerçekleştirdi. Aşağıda 6.02-8.58 yükselen hareketin %50.0 fibonacci düzelteme bölgesi olan 7.3000 bandının da kırılması halinde paritede 7.1700 ve alçalan takozun alt bandı sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir.

Diğer yandan parite yeniden ortalama üzerine yükselmesi halinde alçalan takozun üst bandı ve 7.5000 bölgesi ilk direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi:

ABD Merkez Bankası (FED) TSİ 22:00'da faiz oranı kararını açıklayacak. Kararda piyasalar bir sürpriz beklemiyor ve faiz oranlarının değişmeyeceğini düşünüyor. Ardından 22:30'da Fed Başkanı Powell mikrofon başında geçecek ve soruları cevaplandıracak.

Bu konuşma da Powell'ın varlık alım konusunda neler planladığının ipuçları aranacak. Aylık olarak 120 milyar dolarlık varlık alım programının devam edebileceği ve yakın zamanda azaltılmayacağı yönünde bir açıklama gelirse bu açıklamalar altında yukarı yönlü hareketlenmeleri destekleyebilir.

Bu sebeple karar ve basın toplantısıyla birlikte küresel bazda volatilite oldukça artacaktır. Bir diğer önemli konu ise ABD kanadında mali teşvik paketi konusu. Bu konuda beklentiler artarken Biden Cumhuriyetçilerin de desteğini alabilmek adına pakette uygun bir şekillenme yapabileceğini belirtmişti.

Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1875.05 – 1900.56 – 1929.28 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1832.51 – 1816.90 – 1800.02 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

sözcü.com.tr