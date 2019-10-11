DOLAR BASKI ALTINDA...

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik hârekatın başlamasının ardından dolar/TL artan jeopolitik endişeler ve ABD'nin yaptırımı da barındıran açıklamalarıyla baskı altında kalmayı sürdürüyor. Dolar/TL bu sabah güne 5.85 seviyesinde başladı.

Türkiye sınır güvenliğini korumak için terör örgütleri ile kararlı mücadelesine devam ediyor. Operasyonun yapılacağı uzun süredir belli olduğu için dolar/TL ilk etapta operasyona sınırlı bir yükselişle tepki vermişti. Daha sonra haber akışının da etkisiyle kur yükselişe geçmişti.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 08.25 itibarıyla 5.8423- 5.8516 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.