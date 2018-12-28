DOLAR BU SABAH...

Küresel piyasalarda hareketlilik yılın son işlem günlerinde devam ederken sakin seyir gözlenen yurtiçi piyasada dolar/TL'de bu sabah 5.30 seviyesinin altında hareket devam ediyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.2922/5.2966'dan Euro/TL 6.0661/6.0750'den işlem görüyor.

Yatırımcıların devam eden endişeleri yen gibi güvenli liman para birimlerini desteklese de, Asya borsaları, Wall Street’in oynak işlem gününü artıda bitirerek önceki gün kaydettiği kazanımlarını artırmasının ardından yükseldi.

Bu kazanımlar Wall Street endekslerinin hafta başındaki sert düşüşün ardından yaklaşık on yılın yüzde bazında en büyük günlük artışını kaydetmesinden bir gün sonra geldi.

Ancak Wall Street’in başlıca üç endeksi ayın başında kaydettiği kayıpların ardından bu ay yüzde 9’dan fazla ekside bulunuyor. ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri, yavaşlayan küresel büyüme ve Fed’in sıkılaştırma döngüsüne yönelik temkinlilik gibi çeşitli faktörler ayın başında endeksler üzerinde sert baskı oluşturdu.

Dikkatler Fed’in para politikası yaklaşımına ve hisse senedi piyasalarının yeni yılın başında toparlanmaya devam edip etmeyeceğine çevrildi.

Ahlatçı Yatırım’ın notunda dolar/TL’de psikolojik seviye olan 5.30 civarındaki fiyatlamanın devam ettiği belirtilerek, “Bu seviye dışında gerçekleşebilecek ataklar kurun yeni fiyatlama yönü açısından önemli olabilir” denildi ve kurun 5.30’un altında kalıcı olması halinde aşağı hareketin devam edebileceği ifade edildi.

Noel tatili ve yılın son işlem günleri olması nedeniyle hacimlerin oldukça düştüğü yurt içinde sakin bir seyir gözlenirken, dolar/TL’de de dar bantta hareket sürüyor.

Tahvil bono piyasasında ise önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 16.67 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 16.62, valörde son işlemde yüzde 16.61 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün yüzde 19.74’e kadar geriledikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 19.91, valörde son işlemde yüzde 19.97 seviyesindeydi.