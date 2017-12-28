DOLAR ÇOK SERT DÜŞÜYOR!

Dolar, ABD ile vize sorununun ortadan kalması ardından çok sert düşüyor. Borsa ise hızla yükselişe geçti.



ABD ile vize sorununun ortadan kalkması ile dolar, lira karşısında hızla düşüşe geçerek 3,7725 seviyesini gördü. Kur şu sıralar günlük bazda yüzde 1'i aşan düşüşle 3,7734 seviyesinde bulunuyor.



Dolar dışında euro ve sterlinde de sert gerileme yaşanıyor. Euro/TL yüzde 0,52 düşüşle 4,5173, sterlin/TL ise yüzde 0,71 düşüşle 5,0833'ten işlem görüyor.



Piyasalardaki coşku Borsa İstanbul'a da yansıdı. BİST 100 endeksi de şu dakikalarda yüzde 1,75 artışla 114 bin 122 seviyesinde bulunuyor.



AÇIKLAMA TWİTTER ÜZERİNDEN YAPILDI



ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözüldü. Randevu kısıtlamasını kaldıran ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter adresinden açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde: