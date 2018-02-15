DOLAR DALGALANMALI SEYREDİYOR!

ABD’de açıklanan TÜFE verisi sonrası yükselen dolar/TL bugün gerileyerek 3,78 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 4,71 civarında seyrediyor. Sterlin/TL ise güne 5,3042-5,3064 civarında başladı

ABD’de açıklanan TÜFE verisi sonrası yükselen dolar/TL bugün gerileyerek 3,78 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 4,71 civarında seyrediyor. Sterlin/TL ise güne 5,3042-5,3064 civarında başladı

ABD’de dün açıklanan enflasyon verisinin Fed’in beklenenden daha hızlı faiz artışı yapacağı beklentilerini kuvvetlendirmesine rağmen dolardaki küresel değer kaybı ile dolar/TL geriledi.

Dolar dünkü verinin ardından 3,82’nin üzerine kadar çıksa da burada tutumanadı. Kur bugün 3,78’in üzerinde hareket ediyor.

Dün 4,72’yi aşarak rekorunu tazeleyen euro/TL ise 4,71 civarında seyrediyor