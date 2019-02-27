DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları ardından dolar değer kaybederken dolar/TL'de 5.30 civarında hareket ediyor.

Fed Başkanı Powell bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde ABD para politikası ve ekonomisine ilişkin sunum yapacak. Powell, dün ABD Senatosu’na hitaben yaptığı konuşmada merkez bankasının büyük ihtimalle ivme kaybetmekte olan ABD ekonomisine nasıl yaklaştığını anlatarak Fed’in bundan sonra faiz oranında değişikliklere “karar verirken acele etmeyeceğini” ifade etti.

Dolar/TL son dönemde 5.20-5.35 bandında sıkışık bir seyir izliyor. Dün saat 16.17’de 5.3046/5.3054 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 5.3030/5.3060 seviyesinde bulunuyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Asya borsaları Powell’ın açıklamaları ardından Fed’in ekonomide ivme kaybı ihtimaline karşı daha “sabırlı” faiz politikası izleyeceği beklentisiyle beş ayın zirvesine doğru yukarı yönlü hareket ederken dolar üç haftanın dip seviyelerinde işlem gördü.

“DOLARDA DAHA YUMUŞAK BİR PROFİL GÖRECEĞİZ”

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü, önceki gün ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyip OPEC’e biraz daha “rahat davranması” çağrısında bulunarak petrol fiyatlarına müdahale ettiğini, Powell’ın ise enerji fiyatları yüzünden enflasyonun yüzde 2’nin altına geleceğini söylediğini belirterek, “Bu da enflasyon yüzde 2’nin altına gelirse Fed’in faiz artırımlarına ara vereceği anlamına geldiğinden Powell ve Trump olabildiğince az faiz artırımı yaparak büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor. Dolayısıyla bu yıl dolar tarafında daha yumuşak bir profil göreceğiz bu da dolar kaynaklı atakların daha az yaşanacağı anlamına geliyor” dedi.