Dolar dört ayın en düşük seviyelerinde

Ekonomi yönetiminin son iki yılın aksine ortodoks politikalara, piyasa dostu uygulamalara yönelmesiyle birlikte dolar/TL dört ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Berat Albayrak’ın kasım ayı başındaki sürpriz istifasından düne kadar geçen dönemde TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ancak yılbaşından beri bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kayıp yaklaşık yüzde 20 düzeyinde bulunuyor.

TL, dolar karşısında yılbaşından beri bakıldığında gelişmekte olan para birimleri arasında en çok değer kaybeden ikinci para birimi. En yüksek kayıp yüzde 23 ile Brezilya’da, Rusya para birimi ise yüzde 16 ile üçüncü sırada yer alıyor.

TCMB’nin faiz artışları, ekonomi yönetiminin TCMB adımlarını tamamlayıcı kararları ve son iki yılın aksine ortodoks politikalara piyasa dostu uygulamalara yönelileceği beklentileri TL’deki Kasım ayı başından beri yaşanan değer kazancının ana nedenleri olarak görülüyor.

SWAP SINIRLAMALARININ GEVŞETİLMESİ BEKLENİYOR

Piyasada takip edilen bir diğer konu ise swap piyasasında negatif TL faizi. TL’nin Londra swap piyasasında gecelik faizi yabancı yatırımcı için cazip olarak kabul edilmeyen -%3.5 seviyesinde. Yabancıların swap kanalıyla TL’de kalmasının cazip gelebilmesi ve Londra piyasalarında TL’nin gerçek faizinin oluşabilmesi için swap sınırlamalarının bir kez daha gevşetilmesi bekleniyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan düşüşünü sürdürüyor. CDS bu sabah 305/315 seviyesinde.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Ara düzeltme hareketinin ardından piyasada 1,410 direnci üzerinde yeniden güç kazanan yükseliş trendi etkisini sürdürüyor.

Dün 1,440 ara direnç noktasının aşılmasıyla kapanışa doğru alım eğiliminin hızlandığını gözlemlediğimiz piyasada, bir üst noktada 1,475 seviyesini hedef olarak izliyoruz. 1,475 direncini aşacak hareketlerin ise piyasada 1,500 seviyesini hedeflemeyi sürdürebileceğini düşünüyoruz.

Kısa vadeli yükseliş trendinin 1,440 üzerinde gücünü koruyacağı piyasada, bir alt noktada bulunan 1,410 desteğinin aynı zamanda yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak alınmasını öneriyoruz. 1,410 desteği üzerindeki seyrin ise kısa vadeli yükseliş trendinin devamı yönünde izlemeyi sürdürüyoruz.

DOLAR

Işık Menkul tarafından paylaşılan analizde, kurda, önceki 3 iş gününde oluşan TL lehine işlemlerin dün de devam ederken gün içerisinde 7.34 seviyesinin test edildiği hatırlatılarak, “Günü ise 7.38 civarından kapatan kurda, yeni güne de kısmen TL lehine işlemler ile başladık ve şuan için 7.37 seviyesinin bir miktar altında fiyatlama görmekteyiz.

Günün devamında da bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde tarihsel olarak altında çok kalıcılık sağlayamadığımız ve şuan için 7.30 seviyesinin bir miktar altında yer alan 200 günlük hareketli ortalamalar(üssel ve basit) kritik olacak.

Öte yandan, yeniden görülebilecek dolar lehine işlemlerde ise 7.3925, 7.4150, 7.4425, 7.4650 ve 7.5060 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilecek.” denildi.

ALTIN

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ons altının 1.873 dolar ile referans seviyesinde olduğu belirtilerek, “ABD’deki teşvik paketi haberleriyle birlikte tekrar güçlenen altın, 1.873 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam etti.

Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği sürece yukarı yönlü işlemler hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, bu seviyenin altına geri çekilmesi durumunda 1854 desteğini izliyor olacağız.” denildi.

sözcü.com.tr