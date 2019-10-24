DOLAR DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ...
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? 24 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından düşüşünü hızlandıran dolar dün akşam saatlerinde 5,73 liraya kadar gerilemişti.
24 Ekim 2019 sabahında ise Dolar, bankalararası piyasada 5,7417 lira alış fiyatı, 5,7436 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3981 lira alış fiyatı, 6,4026 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
GÖZLER FAİZ KARARINDA
TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 7. toplantısını bugün gerçekleştirecek.
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