DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, mart ayı enflasyon rakamlarının ardından 5,65 civarında alıcı buluyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,16 değer kazancıyla 5,6047'den tamamladı.



Euro/TL de 6,31 civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verileri ve ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini kaydetti.



Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,67'nin direnç konumunda olduğunu söyledi.