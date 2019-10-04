DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Dövizde son durum...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 4 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL'de düşüş eğilimi bu sabah da devam ediyor. Kur haftanın son işlem gününde 5,69 civarlarında işlem görüyor.
Etiketler : dolar, TL, euro, son durum, dolar ne kadar oldu, 4 Ekim 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.