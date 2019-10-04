Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!
DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Dövizde son durum...

A+A-

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 4 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL'de düşüş eğilimi bu sabah da devam ediyor. Kur haftanın son işlem gününde 5,69 civarlarında işlem görüyor.

Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.