DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Dolar - euro kaç TL? 15 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 7. gününde dolarda düşüş eğilimi sürüyor.