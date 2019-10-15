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DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Dolar ve Euro...

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Dolar - euro kaç TL? 15 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 7. gününde dolarda düşüş eğilimi sürüyor.

Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanacak gelişmelere odaklandı.

Bu gelişmelerin etkisiyle haftaya başlayan dolar/TL, bu sabah 5,88 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,50 TL'de yer alıyor.

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