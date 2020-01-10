DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Döviz...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? 10 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, bugün 5,88 seviyesinde işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,22 artışla 118 bin 250 puandan başladı.
ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası 5,95 desteğinin kırılması ile düşüşe geçen dolar kuru haftanın son işlem gününü de değer kaybıyla açtı.
Dolar/TL, bu sabah 5,88 seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,53 seviyelerinde yer alıyor.
Etiketler : dolar, euro, 10 Ocak 2020, dolar ne kadar oldu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.