DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Dolar - euro kaç TL? 10 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, bugün 5,88 seviyesinde işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,22 artışla 118 bin 250 puandan başladı.