DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6,04'ün üzerini gören dolar/TL kuru, BDDK'nın swap hamlesi sonrası bu sabah saatlerinde 5,98 seviyelerine kadar geriledi.
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