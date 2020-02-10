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DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Dövizde son durum...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı. 

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6,04'ün üzerini gören dolar/TL kuru, BDDK'nın swap hamlesi sonrası bu sabah saatlerinde 5,98 seviyelerine kadar geriledi.

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