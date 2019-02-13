DOLAR DÜŞÜŞTE!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,24 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün 5,2480-5,2898 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybıyla 5,2514'ten tamamladı.

Euro/TL de 5,93 civarında alıcı buluyor.



Dün 1,1257 ile son 3 ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, bugün yükselişe geçerek 1,1336 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,02 düşüşle 96,6 seviyesinde dengelendi.



Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ocak ayı TÜFE, aralık ayı federal bütçe dengesi, İngiltere'de ocak ayı TÜFE ve Avro Bölgesi aralık ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.



ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerinden gelecek haber ve açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.